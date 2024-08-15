Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву "Северного потока", а затем безуспешно пытался ее отменить, сообщает Европейская правда.

Согласно материалу, в мае 2022 несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов собрались на встрече, где кто-то из присутствующих предложил радикальный шаг – разрушить "Северный поток". Якобы была достигнута договоренность, что бизнесмены профинансируют и помогут реализовать проект, поскольку у армии не было на это средств.

По словам людей, принимавших участие в операции, на реализацию замысла было необходимо 300 тысяч долларов.

В операции задействовали небольшую арендованную яхту "Андромеду" с экипажем из шести человек, среди которых были подготовлены гражданские водолазы, в частности женщина, присутствие которой якобы помогало создать иллюзию, что водолазы были группой друзей в прогулочном круизе.

"Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ спекуляции о какой-то огромной операции с привлечением спецслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Все это родилось с ночи сильной попойки и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать своей жизнью ради своей страны" , - сказал один из офицеров, участвовавший в планировании этой операции.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала одобрил этот план устно, по словам сразу нескольких источников и одного привлеченного офицера. Но позже, когда ЦРУ узнало об этом и обратилось к президенту Украины с просьбой прекратить операцию, он приказал ее остановить.

Тем не менее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, якобы наблюдавший за проведением операции, решил продвигаться с планом вперед. Он якобы привлек к координации атаки лучших украинских офицеров специальных операций, имеющих опыт организации рискованных секретных миссий против России. Одним из них был Роман Червинский, полковник, ранее служивший в СБУ.

По словам трех человек, Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после того, как ее отправили, находилась без связи с внешним миром и не могла быть отозвана, поскольку любой контакт с ними мог бы скомпрометировать операцию.

Червинская и диверсионная группа поначалу изучали более старый, тщательно продуманный план подрыва трубопровода. Отбросив эту идею из-за ее дороговизны и сложности, планировщики остановились на использовании небольшого парусника и команды из шести человек.

Один член экипажа, военный офицер на действительной службе, участвовавший в боевых действиях, был опытным шкипером, а четверо – опытными глубоководными водолазами. Шкипер взял краткосрочный отпуск из своего подразделения, которое воевало на фронте на юго-востоке Украины, а его командира держали в неведении.

Имея только водолазное снаряжение, спутниковую навигацию, портативный гидролокатор и открытые карты морского дна с обозначением положения трубопроводов, экипаж отправился в путь. По словам людей, знакомых с немецким расследованием, четверо водолазов работали в паре в непроглядной темноте ледяной воды с мощной взрывчаткой, известной как HMX, подключенной к детонаторам с таймером.

Неблагоприятные погодные условия заставили экипаж совершить незапланированную остановку в шведском порту Сандхамн. Один из водолазов случайно уронил на дно моря взрывное устройство. Экипаж коротко обсуждал, не прекратить ли операцию из-за плохой погоды, но шторм вскоре утих. Свидетели из других яхт, пришвартованных в Сандхамне, отметили, что "Андромеда" была единственным судном, на мачте которого был поднят маленький украинский флаг.

WSJ пообщался с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками по вопросам обороны и безопасности, которые либо участвовали в этом планировании, либо были осведомлены о нем. Все они заявили, что трубопроводы являлись законной целью в оборонной войне Украины против России.

Немецкое расследование не установило прямую связь между президентом Зеленским и тайной операцией.

Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о такой операции, а любые предположения о противоположном "простой провокации". Он добавил, что Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не участвовал в них.

В среду несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщение СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины в связи с подрывом "Северного потока".

Однако немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку предположительно был предупрежден об аресте.