ХАМАС братиме участь у нових переговорах із Ізраїлем

Радикальне терористичне угруповання ХАМАС не братиме участі в нових переговорах у Катарі про перемир'я в Газі та звільнення заручників. Про це із посиланням на заяву члена керівництва ХАМАС повідомила у середу, 14 серпня, британська медіакомпанія BBC. Водночас, Ізраїль підтвердив готовність до участі в таких переговорах, повідомляє Deutsche Welle.

У бесіді з BBC представник ХАМАС заявив, що угруповання не хоче брати участь у "переговорах заради переговорів, під прикриттям яких Ізраїль продовжує вести війну".

Своєю чергою агентство AFP повідомляє, що досі залишається незрозумілим, чи буде терористичне угруповання брати участь у переговорах у Досі, які мають відбутися 15 серпня. Агентство також цитує представника ХАМАС, який заявив, що угруповання хоче, щоб "план Байдена був реалізований, а не просто велися переговори заради переговорів", маючи на увазі пропозицію про припинення вогню, представлену президентом США наприкінці травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив 14 серпня, що на переговори до столиці Катару вирушать керівники ізраїльської служби зовнішньої розвідки "Моссад" та Служби спільної безпеки Ізраїлю "Шин-Бет". Крім того, очікується, що на зустрічі також буде присутній голова ЦРУ Вільям Бернс.

Це вже не перший раунд непрямих переговорів між Ізраїлем та ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників. 12 липня Джо Байден після чергової зустрічі заявив, що влада Ізраїлю та керівництво терористичного руху погодили рамки домовленостей про припинення вогню між ними та звільнення заручників. При цьому президент США додав, що сторони "має ще багато роботи".