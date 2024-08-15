ХАМАС будет участвовать в новых переговорах с Израилем

Радикальная террористическая группировка ХАМАС не будет участвовать в новых переговорах в Катаре о перемирии в Газе и освобождении заложников. Об этом со ссылкой на заявление члена руководства ХАМАС сообщила в среду, 14 августа, британская медиакомпания BBC. В то же время Израиль подтвердил готовность к участию в таких переговорах, сообщает Deutsche Welle.

В беседе с BBC представитель ХАМАС заявил, что группировка не хочет участвовать в "переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну".

В свою очередь агентство AFP сообщает, что до сих пор остается неясным, будет ли террористическая группировка участвовать в переговорах в Дохе, которые должны состояться 15 августа. Агентство также цитирует представителя ХАМАС, который заявил, что группировка хочет, чтобы "план Байдена был реализован, а не просто велись переговоры ради переговоров", имея в виду предложение о прекращении огня, представленное президентом США в конце мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 14 августа, что на переговоры в столицу Катара направятся руководители израильской службы внешней разведки "Моссад" и Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет". Кроме того, ожидается, что на встрече будет также присутствовать глава ЦРУ Уильям Бернс.

Это уже не первый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников. 12 июля Джо Байден после очередной встречи заявил, что власти Израиля и руководство террористического движения согласовали рамки договоренностей о прекращении огня между ними и освобождении заложников. При этом президент США добавил, что сторонам "предстоит еще много работы".