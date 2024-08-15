ЄС виділить Nokian Tyres 100 млн євро на новий завод після виходу з РФ

Фінська шинна компанія Nokian Tyres отримає від Євросоюзу майже 100 млн євро на новий шинний завод у Румунії, який вона почала будувати у зв'язку з виходом з російського ринку, повідомляє ЛігаБізнес.

До початку повномасштабного російського вторгнення у Nokian Tyres був гігантський завод у Всеволожську біля Санкт-Петербурга, там виробляли майже 80% легкових шин компанії. У жовтні 2022 року його продали російській "Татнєфті".

Пішовши з Росії, Nokian Tyres почала терміново шукати місце для нового підприємства в Європі.

На той час у Nokian Tyres були заводи у Фінляндії та США. Врешті-решт європейський завод вирішили будувати з нуля в румунському місті Орадя. Підприємство буде розташоване поблизу кордону з Угорщиною та за 200 км від кордону з Україною.

Його вартість – 650 млн євро, орієнтовний термін запуску – 2025 рік, річна потужність – 6 млн шин для легкових автомобілів.

Євросоюз вирішив профінансувати підприємство, оскільки воно відповідає стратегічним цілям блоку: створить близько 500 робочих місць (не рахуючи додаткових робочих місць у суміжних сферах), сприятиме регіональному розвитку і зеленому переходу (завод планується з нульовими викидами вуглекислого газу).