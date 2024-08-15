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ЕС выделит Nokian Tyres 100 млн евро на новый завод после выхода из РФ

ЕС выделит Nokian Tyres 100 млн евро на новый завод после выхода из РФ
Фото: Pixabay

Финская шинная компания Nokian Tyres получит от Евросоюза почти 100 млн евро на новый шинный завод в Румынии, который она начала строить в связи с выходом с российского рынка, сообщает Лига.Бизнес.

До начала полномасштабного российского вторжения у Nokian Tyres был гигантский завод во Всеволожске возле Санкт-Петербурга, там производилось почти 80% легковых шин компании. В октябре 2022 года его продали российской "Татнефти".

Уйдя из России, Nokian Tyres начала срочно искать место для нового предприятия в Европе.

К тому времени у Nokian Tyres были заводы в Финляндии и США. В конце концов европейский завод решили строить с нуля в румынском городе Орадя. Предприятие будет расположено вблизи границы с Венгрией и в 200 км от границы с Украиной.

Его стоимость – 650 млн евро, ориентировочный срок запуска – 2025 год, годовая мощность – 6 млн шин для легковых автомобилей.

Евросоюз решил профинансировать предприятие, поскольку оно отвечает стратегическим целям блока: создаст около 500 рабочих мест (не считая дополнительных рабочих мест в сопредельных областях), будет способствовать региональному развитию и зеленому переходу (завод планируется с нулевыми выбросами углекислого газа).

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