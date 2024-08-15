ФДМ планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод, який належав Дерипасці

Україна збирається приватизувати Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Про це заявили у Фонді державного майна, повідомляє ЛігаБізнес.

За рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), у дохід держави вилучили 100% корпоративних прав МГЗ, які раніше контролював Дерипаска. Окремо вилучили будівлі (понад 150) і більше ніж 200 одиниць транспорту тощо.

На сьогодні Фонд держмайна займається реєстрацією цього майна для наповнення статутного капіталу МГЗ. Після цього можна буде вести мову про початок великої приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

У ФДМУ запевнили, що МГЗ, безумовно, буде виставлений на приватизацію.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Раніше корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу належали компаніям "Алюміній України" (13,96%) та "Гуардон Україна" (86,04%). Тепер вони виведені з переліку засновників, хоча їх також націоналізували й передали у власність Фонду держмайна.