ФДМ планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод, який належав Дерипасці
Україна збирається приватизувати Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Про це заявили у Фонді державного майна, повідомляє ЛігаБізнес.
За рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), у дохід держави вилучили 100% корпоративних прав МГЗ, які раніше контролював Дерипаска. Окремо вилучили будівлі (понад 150) і більше ніж 200 одиниць транспорту тощо.
На сьогодні Фонд держмайна займається реєстрацією цього майна для наповнення статутного капіталу МГЗ. Після цього можна буде вести мову про початок великої приватизації Миколаївського глиноземного заводу.
У ФДМУ запевнили, що МГЗ, безумовно, буде виставлений на приватизацію.
У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.
Раніше корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу належали компаніям "Алюміній України" (13,96%) та "Гуардон Україна" (86,04%). Тепер вони виведені з переліку засновників, хоча їх також націоналізували й передали у власність Фонду держмайна.
- Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.
- У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски – ОК "Русал" і пов'язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited. Наступного року на Миколаївському глиноземному заводі повідомили, що Русал нібито продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Дерипаска зберіг контроль над заводом.
- 1 березня 2022 року Русал заявив, що припинив виробництво на Миколаївському глиноземному заводі через війну. Раніше підприємство випускало 1,7 млн т глинозему на рік (близько 20% загального випуску глинозему Русалу), це був другий за розміром глиноземний актив компанії Дерипаски.