ФГИ планирует приватизировать Николаевский глиноземный завод, принадлежавший Дерипаске

Украина собирается приватизировать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), ранее принадлежавший российскому олигарху Олегу Дерипаске. Об этом заявили в Фонде государственного имущества, сообщает Лига.Бизнес.

По решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), в доход государства изъяли 100% корпоративных прав НГЗ, ранее контролировавшихся Дерипаской. Отдельно изъяли здания (более 150), а также свыше 200 единиц транспорта и т.д.

На сегодняшний день Фонд госимущества занимается регистрацией этого имущества для наполнения уставного капитала НГЗ. После этого можно будет говорить о начале крупной приватизации Николаевского глиноземного завода.

В ФГИУ заверили, что НГЗ, безусловно, будет выставлен на приватизацию.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил взыскать предприятие в доход государства в пределах санкций против Дерипаски, а с 20 марта 2024 года единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества Украины.

Ранее корпоративные права Николаевского глиноземного завода принадлежали компаниям "Алюминий Украины" (13,96%) и "Гуардон Украина" (86,04%). Теперь они выведены из перечня учредителей, хотя их тоже национализировали и передали в собственность Фонда госимущества.