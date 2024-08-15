ФГИ планирует приватизировать Николаевский глиноземный завод, принадлежавший Дерипаске
Украина собирается приватизировать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), ранее принадлежавший российскому олигарху Олегу Дерипаске. Об этом заявили в Фонде государственного имущества, сообщает Лига.Бизнес.
По решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), в доход государства изъяли 100% корпоративных прав НГЗ, ранее контролировавшихся Дерипаской. Отдельно изъяли здания (более 150), а также свыше 200 единиц транспорта и т.д.
На сегодняшний день Фонд госимущества занимается регистрацией этого имущества для наполнения уставного капитала НГЗ. После этого можно будет говорить о начале крупной приватизации Николаевского глиноземного завода.
В ФГИУ заверили, что НГЗ, безусловно, будет выставлен на приватизацию.
В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил взыскать предприятие в доход государства в пределах санкций против Дерипаски, а с 20 марта 2024 года единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества Украины.
Ранее корпоративные права Николаевского глиноземного завода принадлежали компаниям "Алюминий Украины" (13,96%) и "Гуардон Украина" (86,04%). Теперь они выведены из перечня учредителей, хотя их тоже национализировали и передали в собственность Фонда госимущества.
- Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.
- В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски – ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году на Николаевском глиноземном заводе сообщили, что Русал якобы продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Дерипаска сохранил контроль над заводом.
- 1 марта 2022 года Русал заявил, что прекратил производство на Николаевском глиноземном заводе из-за войны. Ранее предприятие выпускало 1,7 млн т глинозема в год (около 20% общего выпуска глинозема Русала), это был второй по размеру глиноземный актив компании Дерипаски.