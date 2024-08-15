Окупанти активізувався в районі Кринок – речник ЗСУ

У зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Таврія" упродовж минулої доби було відбито 10 російських штурмових дій. Ворог активізувався на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.

"За вчорашню добу відбито 10 штурмових дій противника. В нас напруженими залишаються відрізки в районі Роботинського виступу, де вчора було відбито три російські атаки, коли противник наступав чисельністю до відділення без застосування бронетехніки і не мав успіху. Втрат наших позицій не допущено" , - сказав Лиховій.

За його словами, у росіян в наступах на Роботине і Малу Токмачку, з напрямку Вербового, двоє загиблих і один поранений. Також відбито сім ворожих атак на плацдармі, на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де українські підрозділи перемістились на нові позиції, там противник активізувався порівняно з минулим тижнем.

"Там день у день відбувається чимала для такого невеликого відрізка кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції і при цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БПЛа боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися" , - додав речник ОУВ "Таврія".

Він зазначив, що за вчорашню добу противник втратив ще 57 осіб, з них один полонений, який є представником 503-го мотострілецького батальйону 19-ї мотострілецької дивізії, з "Станиці Троїцька" Республіки Інгушетія.

Крім цього, знищено або пошкоджено 36 одиниць озброєння і військової техніки росіян. Серед них один танк, 11 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони - ЗРК "Стріла-10", яка була уражена в Запорізькій області, п'ять розвідувальних БПЛа, 11 одиниць автомобільного транспорту, одна бронемашина "МТ-ЛБ", п'ять човнів і також один квадроцикл.

"Уражено три польові пункти бойового постачання, один склад паливно-мастильних матералів, п'ять бліндажів, вогневі позиції, спостережувальні пости і одне місце проживання особового складу противника в населеному пункті Решетилівське, це на Гуляйпільському напрямку, де противник переважно не вдається до штурмових дій" , - поінформував Лиховій.

Речник ОУВ "Таврія" додав, що загалом різких змін у тактиці росіян немає. Ворог продовжує свою агресивну поведінку, ознак формування російського наступання не виявлено, але говорити про зменшення кількості окупантів не доводиться.