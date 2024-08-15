Оккупанты активизировались в районе Крынок – спикер ВСУ

В зоне ответственности оперативной группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки было отражено 10 российских штурмовых действий. Враг активизировался на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает Укринформ.

"За вчерашние сутки отражены 10 штурмовых действий противника. У нас напряженными остаются отрезки в районе Роботинского выступления, где вчера было отбито три российских атаки, когда противник наступал численностью в отделение без применения бронетехники и не имел успеха. Потерь наших позиций не допущено" , - сказал Лиховой.

По его словам, у россиян в наступлениях на Роботине и Малую Токмачку, по направлению Вербового, двое погибших и один ранен. Также отражены семь вражеских атак на плацдарме, на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, там противник активизировался по сравнению с прошлой неделей.

"Там изо дня в день происходит немалое для такого небольшого отрезка количество штурмов, и там есть особенности, что из-за заболоченной местности трудно создавать фортификацию, новые позиции, наблюдательные посты, огневые позиции и при этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийского поражение, особенно с артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БПЛа боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Кринок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции. Приходится нашим защитникам перемещаться" , - добавил представитель ОУВ "Таврия".

Он отметил, что за вчерашние сутки противник потерял еще 57 человек, из них один пленный, являющийся представителем 503-го мотострелкового батальона 19-й мотострелковой дивизии, из "Станицы Троицкая" Республики Ингушетия.

Кроме этого, уничтожены или повреждены 36 единиц вооружения и военной техники россиян. Среди них один танк, 11 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны - ЗРК "Стрела-10", пораженная в Запорожской области, пять разведывательных БПЛа, 11 единиц автомобильного транспорта, одна бронемашина "МТ-ЛБ", пять лодок и один квадроцикл.

"Поражены три полевых пункта боевых поставок, один состав горюче-смазочных материалов, пять блиндажей, огневые позиции, наблюдательные посты и одно место жительства личного состава противника в населенном пункте Решетиловское, это на Гуляйпольском направлении, где противник преимущественно не прибегает к штурмовым действиям", – проинформировал Лиховой.

Представитель ОУВ "Таврия" добавил, что в целом резких изменений в тактике россиян нет. Враг продолжает свое агрессивное поведение, признаков формирования русского наступления не выявлено, но говорить об уменьшении количества оккупантов не приходится.