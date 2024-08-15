У Бєлгородській області РФ оголосили режим НС на федеральному рівні

На території усієї Бєлгородській області (РФ) відсьогодні, 15 серпня, запроваджується режим надзвичайної ситуації (НС) федерального рівня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомленння губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та МНС РФ.

Голова російського МНС Олександр Куренков поскаржився на руйнування у області та постраждалих від цього місцевих мешканців. Також зазначається, що заходи з ліквідації наслідків НС федерального характеру фінансуються з федерального бюджету.

"Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою... Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування" , - заявив голова російського відомства.

Як окремо зазначив губернатор області Гладков, інформація місцевому населенню буде надана "пізніше".

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Дана ситуація склалась на тлі подій у ніч проти 10 серпня, коли одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.

Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі просування українських військ у Курській області.