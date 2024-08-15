В Белгородской области РФ объявили режим ЧС на федеральном уровне

На территории всей Белгородской области (РФ) с сегодняшнего дня, 15 августа, вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и МЧС РФ.

Глава российского МЧС Александр Куренков пожаловался на разрушение в области и пострадавших от этого местных жителей. Также отмечается, что меры по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета.

"Обстановка в регионе остается сложной и напряженной... Согласно информации, полученной во время докладов, предлагаю отнести возникшую на территории Белгородской области чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования" , - заявил глава российского ведомства.

Как отметил губернатор области Гладков, информация местному населению будет предоставлена "позднее".

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, вчера в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Данная ситуация сложилась на фоне событий в ночь на 10 августа, когда сразу в трех регионах РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях, которые расположены у границ с Украиной.

Такое решение российская сторона приняла на фоне продвижения украинских войск в Курской области.