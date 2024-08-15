Кандидати у віцепрезиденти США від демократів та республіканців домовились про дебати
Кандидат у віцепрезиденти США Тім Волз від Демократичної партії погодився на дебати з опонентом від Республіканської партії Джеєм Ді Венсом 1 жовтня. Про це пише CBS News, повідомляє Ліга.net.
Телеканал заявив, що надав штабам чотири дати для проведення дебатів: 17 і 24 вересня та 1 і 8 жовтня.
На це республіканець Джей Ді Венс, обраний 45-м президентом США Дональдом Трампом, заявив:
"Я сильно підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня". Він наголосив, що не проти дебатувати з Волзом не один раз.
"До зустрічі 1 жовтня, Джей Ді", – написав Волз у X.