Кандидати у віцепрезиденти США від демократів та республіканців домовились про дебати

Кандидат у віцепрезиденти США Тім Волз від Демократичної партії погодився на дебати з опонентом від Республіканської партії Джеєм Ді Венсом 1 жовтня. Про це пише CBS News, повідомляє Ліга.net.

Телеканал заявив, що надав штабам чотири дати для проведення дебатів: 17 і 24 вересня та 1 і 8 жовтня.

На це республіканець Джей Ді Венс, обраний 45-м президентом США Дональдом Трампом, заявив: "Я сильно підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня" . Він наголосив, що не проти дебатувати з Волзом не один раз.