Кандидаты в вице-президенты США от демократов и республиканцев договорились о дебатах

Кандидат в вице-президенты США Тим Уолз от Демократической партии согласился на дебаты с оппонентом от Республиканской партии Джеем Ди Вэнсом 1 октября. Об этом пишет CBS News, сообщает Лига.net.

Телеканал заявил, что предоставил штабам четыре даты для проведения дебатов: 17 и 24 сентября и 1 и 8 октября.

На это республиканец Джей Ди Вэнс, избранный 45-м президентом США Дональдом Трампом, заявил: "Я сильно подозреваю, что мы будем там 1 октября" . Он подчеркнул, что не прочь дебатировать с Уолзом не один раз.