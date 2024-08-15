Кандидаты в вице-президенты США от демократов и республиканцев договорились о дебатах
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолз от Демократической партии согласился на дебаты с оппонентом от Республиканской партии Джеем Ди Вэнсом 1 октября. Об этом пишет CBS News, сообщает Лига.net.
Телеканал заявил, что предоставил штабам четыре даты для проведения дебатов: 17 и 24 сентября и 1 и 8 октября.
На это республиканец Джей Ди Вэнс, избранный 45-м президентом США Дональдом Трампом, заявил:
"Я сильно подозреваю, что мы будем там 1 октября". Он подчеркнул, что не прочь дебатировать с Уолзом не один раз.
"До встречи 1 октября, Джей Ди", – написал Уолз в X.