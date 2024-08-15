"Укренерго" повідомляє про зростання споживання електрики у пікові години

Станом на ранок 15 серпня споживання електроенергії в Україні більше на 1,9% порівняно із попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання у четвер, 15 серпня, станом на 9:30 на 1,9% вище, ніж учора. Це зумовлено спекотною погодою у південних та частині західних областей" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14 серпня максимум споживання був зафіксований у вечірні години. Він був на рівні максимального споживання 13 серпня.

"Прохолодні ночі та нижча, ніж у попередні тижні, температура вранці – зумовлюють максимальний рівень споживання саме у вечірні години. Тож закликаємо до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо з 18:00 до 22:00" , - наголосили в "Укренерго".

Повідомляється також, що у середу на запит "Укренерго" Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.