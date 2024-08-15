"Укрэнерго" сообщает о росте потребления электричества в пиковые часы

По состоянию на утро 15 августа потребление электроэнергии в Украине больше на 1,9% по сравнению с предыдущими сутками. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление в четверг, 15 августа, по состоянию на 9:30 на 1,9% выше, чем вчера. Это обусловлено жаркой погодой в южных и западных областях" , - говорится в сообщении.

14 августа максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы. Он находился на уровне максимального потребления 13 августа.

"Прохладные ночи и ниже, чем в предыдущие недели, температура утром - обуславливают максимальный уровень потребления именно в вечерние часы. Поэтому призываем к экономному потреблению электроэнергии в течение всех суток, а особенно с 18:00 до 22:00" , - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается также, что в среду по запросу "Укрэнерго" Украина получала аварийную помощь из энергосистем Словакии.