Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена - нардеп

Кабінет міністрів України звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Він обіймав цю посаду з 2019 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

"На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена" , - зазначив парламентар.

Причини звільнення Горбачова поки невідомі.

Освітній омбудсмен з'явився в Україні у 2019 році. На цю посаду призначили Сергія Горбачова, який працював директором спеціалізованої школи в столиці.

Що відомо про Сергія Горбачова

Горбачов народився у Запоріжжі. Протягом 1984-1988 років працював вчителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах.

Сергій Горбачов також працював на керівних посадах в освіті, а також у друкарській справі, журналістиці, зокрема з 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети "Коммерсантъ Украина".

У 2015 році він був призначеним на посаду директора школи №148 у Києві.

Горбачов висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році. Тоді ж року він офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

Нагадаємо, на початку 2024 року Сергій Горбачов потрапив у реанімацію. Він переніс інфаркт.