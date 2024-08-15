Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена - нардеп
Кабінет міністрів України звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Він обіймав цю посаду з 2019 року, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.
"На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена", - зазначив парламентар.
Причини звільнення Горбачова поки невідомі.
Освітній омбудсмен з'явився в Україні у 2019 році. На цю посаду призначили Сергія Горбачова, який працював директором спеціалізованої школи в столиці.
Що відомо про Сергія Горбачова
Горбачов народився у Запоріжжі. Протягом 1984-1988 років працював вчителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах.
Сергій Горбачов також працював на керівних посадах в освіті, а також у друкарській справі, журналістиці, зокрема з 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети "Коммерсантъ Украина".
У 2015 році він був призначеним на посаду директора школи №148 у Києві.
Горбачов висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році. Тоді ж року він офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.
Нагадаємо, на початку 2024 року Сергій Горбачов потрапив у реанімацію. Він переніс інфаркт.