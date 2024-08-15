Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена - нардеп

Кабинет министров Украины уволил Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена. Он занимал этот пост с 2019 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена" , - отметил парламентарий.

Причины увольнения Горбачева пока неизвестны.

Образовательный омбудсмен появился в Украине в 2019 году. На эту должность был назначен Сергей Горбачев, работавший директором специализированной школы в столице.

Что известно о Сергее Горбачеве

Горбачев родился в Запорожье. В течение 1984-1988 годов работал учителем русского языка и литературы в нескольких запорожских школах.

Сергей Горбачев также работал на руководящих должностях в образовании, а также в сфере печати, журналистике, в частности с 2006 по 2013 год был директором информационного центра газеты "Коммерсантъ Украина".

В 2015 году он был назначен на должность директора школы №148 в Киеве.

Горбачев выдвинул свою кандидатуру на новый пост образовательного омбудсмена в 2019 году. Тогда же он официально стал первым образовательным омбудсменом в Украине.

Напомним, в начале 2024 года Сергей Горбачев попал в реанимацию. Он перенес инфаркт.