Президент Польщі вшанував пам'ять загиблих військових УНР

Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля. Про це йдеться в повідомленні канцелярії польського президента в X (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР.

"Президент Республіки Польща Анджей Дуда поклав сьогодні вінок до пам'ятника воїнам Української Народної Республіки, загиблим у польсько-більшовицькій війні, на православному кладовищі у варшавському районі Воля" , – йдеться у повідомленні.

Prezydent RP @AndrzejDuda złożył dziś wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli. pic.twitter.com/TkRrk5a68E — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2024

13-15 серпня 1920 року на околицях Варшави відбулася вирішальна битва польсько-більшовицької війни, відома під назвою "Диво на Віслі". Разом із польськими військовослужбовцями нищівної поразки Червоній армії завдали воїни УНР.

Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу.