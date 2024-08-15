Президент Польши почтил память погибших военных УНР

Президент Польши Анджей Дуда 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в варшавском районе Воля. Об этом говорится в сообщении канцелярии польского президента в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Дуда возложил венок к памятнику погибшим воинам УНР.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда возложил сегодня венок к памятнику воинам Украинской Народной Республики, погибшим в польско-большевистской войне, на православном кладбище в варшавском районе Воля" , – говорится в сообщении.

Prezident RP @AndrzejDuda złożył dziś wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukrainskij Republiki Ludowej poległych w wonie polsko-bolszewickiej на Cmentarzu Prawosławnym на warszawskiej Woli. pic.twitter.com/TkRrk5a68E — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2024

13-15 августа 1920 года в окрестностях Варшавы состоялось решающее сражение польско-большевистской войны, известное под названием "Чудо на Висле". Вместе с польскими военнослужащими сокрушительное поражение Красной армии нанесли воины УНР.

Это сражение определило сохранение независимости Польши и остановило распространение большевистской революции на Западную Европу.