Президент Польши почтил память погибших военных УНР
Президент Польши Анджей Дуда 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в варшавском районе Воля. Об этом говорится в сообщении канцелярии польского президента в X (Twitter), сообщает Европейская правда.
Дуда возложил венок к памятнику погибшим воинам УНР.
"Президент Республики Польша Анджей Дуда возложил сегодня венок к памятнику воинам Украинской Народной Республики, погибшим в польско-большевистской войне, на православном кладбище в варшавском районе Воля", – говорится в сообщении.
13-15 августа 1920 года в окрестностях Варшавы состоялось решающее сражение польско-большевистской войны, известное под названием "Чудо на Висле". Вместе с польскими военнослужащими сокрушительное поражение Красной армии нанесли воины УНР.
Это сражение определило сохранение независимости Польши и остановило распространение большевистской революции на Западную Европу.