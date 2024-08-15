На Львівщині затримали прикордонника за організацію переправлення військовозобов’язаного за кордон
Повідомлено про підозру викладачу навчального центру Державної прикордонної служби України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, повідомляє Лівий берег.
За даними слідства, 21-річний підозрюваний запропонував військовозобов’язаному влаштувати для нього виїзд за кордон, попри заборони і обмеження під час воєнного стану.
Він не повідомив деталей оборудки, однак сказав «клієнту» у визначений час прибути до прикордонного населеного пункту на Закарпатті та чекати подальших вказівок.
Такі "послуги" оцінив у 21 000 євро.
Після одержання всієї суми неправомірної вигоди його затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.