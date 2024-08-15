На Львовщине задержали пограничника за организацию переправки военнообязанного за границу

Сообщено о подозрении преподавателю учебного центра Государственной пограничной службы Украины по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

По данным следствия, 21-летний подозреваемый предложил военнообязанному устроить для него выезд за границу, несмотря на запреты и ограничения во время военного положения.

Он не сообщил деталей сделки, однако сказал "клиенту" в определенное время прибыть в пограничный населенный пункт в Закарпатье и ждать дальнейших указаний.

Такие "услуги" оценил в 21 000 евро.

После получения всей суммы неправомерной выгоды он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.