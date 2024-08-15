"Гауляйтеру" окупованої Херсонщини оголосили підозру через вивезення зерна

Колишньому депутату Херсонської міськради, а нині "гауляйтеру" окупованої частини регіону Володимиру Сальдо заочно повідомлено про підозру у віддані наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, повідомляє Лівий берег.

За даними слідства, підозрюваний у 2022 році став так званим «губернатором» Херсонщини. Як керівник вищого рангу на окупованій території, він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.

Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва РФ щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, окупаційний "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона.

Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.

Раніше «губернатора» було визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії РФ проти України та засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).