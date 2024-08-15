"Гауляйтеру" оккупированной Херсонщины объявили подозрение из-за вывоза зерна

Бывшему депутату Херсонского горсовета, а ныне "гауляйтеру" оккупированной части региона Владимиру Сальдо заочно уведомлено о подозрении в отдании приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

По данным следствия, подозреваемый в 2022 году стал так называемым губернатором Херсонщины. Как руководитель высшего ранга на оккупированной территории он оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.

Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" - предприятии, которое занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.

Реализуя интересы военно-политического руководства РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, оккупационный "губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона.

Как следствие, враг успел вывезти тремя баржами из оккупированного областного центра на подконтрольные территории РФ урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысячи тонн и стоимостью почти 15 млн грн.

Ранее «губернатор» был признан виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).