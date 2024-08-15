"Укрзалізниця" повідомила про пошкодження енергомереж внаслідок атаки РФ

Росія цього тижня завдала ударів по енергетичній системі Укрзалізниці на півночі України. Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", повідомляє ЛігаБізнес.

Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.

Затримки поїздів були мінімізовані до 40 хвилин, а до будинків мешканців регіону максимально швидко повернулося світло.

Наразі "Укрзалізниця" власними силами працює над відновленням енергосистеми компанії.

З початку тижня Росія кілька разів атакувала північні регіони України. Вранці 13 серпня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Сумській області. Було пошкоджено об'єкти інфраструктури Сум, лінія електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.

Під час нічного удару дронами-камікадзе типу Shahed 14 серпня росіяни влучили в інфраструктурний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Перед цим у ніч проти 13 серпня російська армія завдала ударів по місту Бахмач Чернігівської області. Ворог поцілив в цивільну інфраструктуру.