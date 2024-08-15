"Укрзализныця" сообщила о повреждении энергосетей в результате атаки РФ

Россия на этой неделе нанесла удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", сообщает Лига.Бизнес.

В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.

Задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома жителей региона максимально быстро вернулся свет.

В настоящее время "Укрзализныця" собственными силами работает над восстановлением энергосистемы компании.

С начала недели Россия несколько раз атаковала северные регионы Украины. Утром 13 августа Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Сумской области. Были повреждены объекты инфраструктуры Сум, линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.

Во время ночного удара дронами-камикадзе типа Shahed 14 августа россияне попали в инфраструктурный объект в Нежинском районе Черниговской области. Перед этим в ночь на 13 августа российская армия нанесла удары по городу Бахмач Черниговской области. Враг попал по гражданской инфраструктуре.