ПриватБанк удвічі знизив комісію за міжнародні перекази на закордонні картки

Державний ПриватБанк знизив з 2% до 1% тариф на міжнародні перекази у "Приват24" з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки, повідомляє Ліга.Фінанси.

Знижений тариф діятиме з 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025 року. Мінімальна сума переказу – еквівалент 50 грн.

Як пояснив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, це рішення "зробить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази на закордонні карти по всьому світу".

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24" в меню "Переказ на картку". Для цього потрібно вибрати із шаблону або заповнити дані закордонної картки, вказати суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.