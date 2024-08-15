ПриватБанк вдвое снизил комиссию за международные переводы на зарубежные карты

Государственный ПриватБанк снизил с 2% до 1% тариф на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на заграничные карты, сообщает Лига.Финансы.

Сниженный тариф будет действовать с 15 августа 2024 по 15 февраля 2025 года. Минимальная сумма перевода — эквивалент 50 грн.

Как объяснил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, это решение "сделает более доступными для украинцев современные цифровые международные переводы на зарубежные карты по всему миру".

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию "Приват24" в меню "Перевод на карту". Для этого нужно выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.