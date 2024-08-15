Президент Південної Кореї запропонував КНДР нову ініціативу об'єднання

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль виступив із новою ініціативою об’єднання з Північною Кореєю на основі свободи та запропонував Пхеньяну створити офіційний канал для діалогу. Про це він сказав у зверненні до Дня визволення, який знаменує кінець колоніального правління Японії на Корейському півострові у 1945 році, повідомляє Укрінформ.

"Свобода, якою ми насолоджуємося, повинна бути поширена на заморожене королівство Півночі, де люди позбавлені свободи і страждають від злиднів та голоду" , - сказав Юн.

За його словами, лише тоді, коли на всьому Корейському півострові буде створена єдина вільна і демократична нація, можна буде говорити про повне звільнення.

Південнокорейський президент запропонував Пхеньяну створити міжкорейську робочу групу для обговорення нагальних питань між двома країнами.

"Цей орган міг би розглядати будь-яке питання, починаючи від послаблення напруженості до економічної співпраці, міжлюдських і культурних обмінів, а також реагування на катастрофи та зміни клімату" , - зазначив він, закликавши Північну Корею відреагувати на його пропозицію.

Лідер Південної Кореї підкреслив, що одним із ключових пунктів його ініціативи «об’єднання на основі свободи» є розширення доступу жителів КНДР до інформації, щоб допомогти їм дізнатися правду про зовнішній світ.

"Розповіді численних перебіжчиків із Півночі свідчать про те, що наші радіо- й телевізійні передачі допомогли їм дізнатися, що північнокорейський режим веде брехливу пропаганду" , - наголосив Юн.

Водночас перспективи міжкорейських переговорів залишаються туманними, оскільки пропаганда КНДР уже майже рік називає Південну Корею незмінним головним ворогом Півночі, а правлячий у Пхеньяні режим Кім Чен Ина проводить політику повного розриву зв’язків із Сеулом.