Президент Южной Кореи предложил КНДР новую инициативу объединения

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль выступил с новой инициативой объединения с Северной Кореей на основе свободы и предложил Пхеньяну создать официальный канал для диалога. Об этом он сказал в обращении ко Дню освобождения, знаменующему конец колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1945 году, сообщает Укринформ.

"Свобода, которой мы наслаждаемся, должна быть распространена на замороженное королевство Севера, где люди лишены свободы и страдают от нищеты и голода" , - сказал Юн.

По его словам, только тогда, когда на всем Корейском полуострове будет создана единая свободная и демократическая нация, можно будет говорить о полном увольнении.

Южнокорейский президент предложил Пхеньяну создать межкорейскую рабочую группу для обсуждения неотложных вопросов между двумя странами.

"Этот орган мог бы рассматривать любой вопрос, начиная с ослабления напряженности до экономического сотрудничества, межчеловеческих и культурных обменов, а также реагирования на катастрофы и изменения климата" , - отметил он, призвав Северную Корею отреагировать на его предложение.

Лидер Южной Кореи подчеркнул, что одним из ключевых пунктов его инициативы «объединение на основе свободы» является расширение доступа жителей КНДР к информации, чтобы помочь им узнать правду о внешнем мире.

"Рассказы многочисленных перебежчиков с Севера свидетельствуют о том, что наши радио- и телевизионные передачи помогли узнать, что северокорейский режим ведет лживую пропаганду" , - подчеркнул Юн. ﻿

В то же время, перспективы межкорейских переговоров остаются туманными, поскольку пропаганда КНДР уже почти год называет Южную Корею неизменным главным врагом Севера, а правящий в Пхеньяне режим Ким Чен Ина проводит политику полного разрыва связей с Сеулом.