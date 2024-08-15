Британська розвідка проаналізувала, як пройшла російська виставка "Армія 2024"

Росія на початку цього тижня провела свій щорічний Міжнародний військово-технічний форум "Армія 2024" в Москві з деякими змінами, повідомляє Європейська правда.

Про нього йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українські війну 15 серпня.

Захід, який включає в себе виставку з продажу озброєнь, зазвичай приваблює російських і закордонних оборонних виробників.

Утім, міжнародна відвідуваність виставки зменшилась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У попередні роки захід проходив паралельно з російськими Армійськими міжнародними іграми, які цього року знову були скасовані.

Захід відкрили лідер Росії Путін і міністр оборони Росії Бєлоусов. У своїй промові Бєлоусов заявив, що "спеціальна військова операція" в Україні є "збройним конфліктом між Росією і колективним Заходом".

Цьогорічний скорочений форум був зосереджений на залученні бізнес-делегатів з оборонних галузей, а не масової аудиторії, як у минулому.

У заході взяли участь різні національні делегації, в тому числі з Білорусі, Ірану і Північної Кореї. Останні дві країни є значними постачальниками озброєнь до Росії.

Російські виробники озброєнь перебувають під тиском, змушені збільшувати обсяги виробництва, щоб підтримувати війну в Україні. Деякі закордонні контракти на продаж зброї ключовим міжнародним партнерам були відкладені через необхідність забезпечення російських збройних сил.