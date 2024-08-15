Британская разведка проанализировала, как прошла российская выставка "Армия 2024"

Россия в начале этой недели провела свой ежегодный Международный военно-технический форум "Армия 2024" в Москве с некоторыми изменениями, сообщает Европейская правда.

О нем говорится в обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне 15 августа.

Мероприятие, которое включает в себя выставку по продаже вооружений, обычно привлекает российских и зарубежных оборонных производителей.

Впрочем, международная посещаемость выставки уменьшилась после полномасштабного вторжения России в Украину.

В предыдущие годы мероприятие проходило параллельно с российскими Армейскими международными играми, которые в этом году снова были отменены.

Мероприятие открыли лидер России Путин и министр обороны России Белоусов. В своей речи Белоусов заявил, что "специальная военная операция" в Украине является "вооруженным конфликтом между Россией и коллективным Западом".

Нынешний сокращенный форум был сосредоточен на привлечении бизнес-делегатов из оборонных отраслей, а не массовой аудитории, как в прошлом.

В мероприятии приняли участие различные национальные делегации, в том числе из Беларуси, Ирана и Северной Кореи. Последние две страны являются значительными поставщиками вооружений в Россию.

Российские производители вооружений находятся под давлением, вынуждены увеличивать объемы производства, чтобы поддерживать войну в Украине. Некоторые зарубежные контракты на продажу оружия ключевым международным партнерам были отложены из-за необходимости обеспечения российских вооруженных сил.