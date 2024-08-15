Українські виробники зброї отримають доступ до безкоштовного полігону

В Україні запустили проєкт "Залізний полігон", що надає можливість виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків. Дану послугу держава надає безплатно.﻿ Про це йдеться в повідомленні Кабміну, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Зазначається, що даний проєкт запустили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом України.

"Залізний полігон" передбачає доступ українських виробників до процесу швидких фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом" , - ідеться в повідомленні.

Так, виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також широкий спектр додаткових послуг:

методологія випробувань;

фахова експертиза;

супровід під час тестувань/випробувань;

консультації/зворотний зв'язок від військових