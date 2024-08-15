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Українські виробники зброї отримають доступ до безкоштовного полігону

Українські виробники зброї отримають доступ до безкоштовного полігону
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

В Україні запустили проєкт "Залізний полігон", що надає можливість виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків. Дану послугу держава надає безплатно.﻿ Про це йдеться в повідомленні Кабміну, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Зазначається, що даний проєкт запустили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом України.

"Залізний полігон" передбачає доступ українських виробників до процесу швидких фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом", - ідеться в повідомленні.

Так, виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також широкий спектр додаткових послуг:

  • методологія випробувань;
  • фахова експертиза;
  • супровід під час тестувань/випробувань;
  • консультації/зворотний зв'язок від військових
"Це не просто можливість для випробувань – це стратегічний підхід до забезпечення Сил оборони саме тим озброєнням, яке потрібне вже зараз і сьогодні, а не потенційно в майбутньому", – пояснив заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк.

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