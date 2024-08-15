Украинские производители оружия получат доступ к бесплатному полигону

В Украине запустили проект "Железный полигон", предоставляющий возможность производителям вооружения и военной техники для быстрого и доступного тестирования образцов. Данную услугу государство предоставляет бесплатно.﻿ Об этом говорится в сообщении Кабмина, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Отмечается, что данный проект был запущен Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины.

"Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом" , - говорится в сообщении.

Так, производители могут получить доступ к площадкам для тестирования, оснащенным необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:

методология испытаний;

профессиональная экспертиза;

сопровождение во время тестирований/испытаний;

консультации/обратная связь от военных