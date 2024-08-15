США і Франція проводять військові навчання в Індо-Тихоокеанському регіоні
Військово-морські сили США і Франції проводять спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, повідомляє Європейська правда.
В операціях взяли участь есмінець ВМС США USS Dewey і фрегат ВМС Франції FS Bretagne.
"Наша спільна робота зміцнює об'єднані можливості наших професійних морських сил і посилює нашу здатність стримувати конфлікти в регіоні", – сказав командувач 7-го флоту США Фред Качер.
ВМС США регулярно проводять операції разом з союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні, демонструючи спільну відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах.
"Наші двосторонні навчання підтверджують високий рівень оперативної сумісності між французькими і американськими ВМС", – сказала командир корабля Bretagne Одрі Бутевіль.