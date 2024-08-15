США и Франция проводят военные учения в Индо-Тихоокеанском регионе
Военно-морские силы США и Франции проводят совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Европейская правда.
В операциях приняли участие эсминец ВМС США USS Dewey и фрегат ВМС Франции FS Bretagne.
"Наша совместная работа укрепляет объединенные возможности наших профессиональных морских сил и усиливает нашу способность сдерживать конфликты в регионе", – сказал командующий 7-го флота США Фред Качер.
ВМС США регулярно проводят операции вместе с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, демонстрируя совместную приверженность международному порядку, основанному на правилах.
"Наши двусторонние учения подтверждают высокий уровень оперативной совместимости между французскими и американскими ВМС", – сказала командир корабля Bretagne Одри Бутевиль.