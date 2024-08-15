Сирський доповів про створення першої військової комендатури у Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить доповідь Сирського на засіданні Ставки 15 серпня.

"На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах.

Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру призначено її керівника генера-майора Москальова".

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