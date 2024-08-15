Сырский доложил о создани первой военной комендатуры в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о создании первой военной комендатуры в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит доклад Сырского на заседании Ставки 15 августа.

"На территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.

Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура, назначен ее руководитель генерал-майор Москалев".

Дополняется...