FT: Україна та РФ розпочали переговори про обмін полоненими з Курської області
Україна і Росія почали переговори щодо обміну військовополоненими, яких українські сили захопили в Курській області. Про це повідомило Financial Times, посилаючись на джерела в українській розвідці, повідомляє Ліга.net.
Переговори про обмін військовополоненими стартували після десяти днів інтенсивних боїв у Курській області.
Хоча точна кількість полонених російських військових не розголошується, за інформацією від українських урядових і військових джерел FT, мова може йти про сотні полонених, серед яких багато молодих російських призовників.
Захоплення російських солдатів може посилити позицію Києва у переговорах про повернення тисяч українських військових і цивільних, які знаходяться в російському полоні з початку війни, наголошує видання.
- 14 серпня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.
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