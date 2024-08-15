FT: Україна та РФ розпочали переговори про обмін полоненими з Курської області

Україна і Росія почали переговори щодо обміну військовополоненими, яких українські сили захопили в Курській області. Про це повідомило Financial Times, посилаючись на джерела в українській розвідці, повідомляє Ліга.net.

Переговори про обмін військовополоненими стартували після десяти днів інтенсивних боїв у Курській області.

Хоча точна кількість полонених російських військових не розголошується, за інформацією від українських урядових і військових джерел FT, мова може йти про сотні полонених, серед яких багато молодих російських призовників.

Захоплення російських солдатів може посилити позицію Києва у переговорах про повернення тисяч українських військових і цивільних, які знаходяться в російському полоні з початку війни, наголошує видання.