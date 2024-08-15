FT: Украина и РФ начали переговоры об обмене пленными из Курской области

Украина и Россия начали переговоры по обмену военнопленными, захватившими украинские силы в Курской области. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в украинской разведке, сообщает Лига.net.

Переговоры по обмену военнопленными стартовали после десяти дней интенсивных боев в Курской области.

Хотя точное количество пленных российских военных не разглашается, по информации от украинских правительственных и военных источников FT, речь может идти о сотнях пленных, среди которых много молодых российских призывников.

Захват российских солдат может усилить позицию Киева в переговорах о возвращении тысяч украинских военных и гражданских, находящихся в плену с начала войны, отмечает издание.