Окупанти під Покровськом: влада закликала цивільних евакуюватися

Ворог майже підійшов до Покровська Донецької області. Цивільних закликають не зволікати з евакуацією. Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк, повідомляє РБК-Україна.

"Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди" , - сказав Добряк.

Голова МВА закликав цивільних не зволікати та евакуюватись з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.

Як евакуюватись у Донецькій області

Для евакуації та інших питань необхідно звернутись за гарячою лінією:

евакуація та гуманітарна допомога: 0-800-408-911;

отримання виплат при евакуації: 066-285-62-90;

евакуація тяжко хворих та осіб з інвалідністю: 0-800-332-614;

Цілодобова гаряча лінія: