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Оккупанты под Покровском: власти призвали гражданских эвакуироваться

Оккупанты под Покровском: власти призвали гражданских эвакуироваться
Фото: facebook.com/bogdancorp

Враг почти подошел к Покровску Донецкой области. Гражданских призывают не медлить с эвакуацией. Об этом заявил начальник Покровской городской военной администрации (МВА) Сергей Добряк, сообщает РБК-Украина.

"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только чуть больше 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - сказал Добряк.

Глава МВА призвал гражданских не медлить и эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.

Как эвакуироваться в Донецкой области

Для эвакуации и других вопросов необходимо обратиться по горячей линии:

  • эвакуация и гуманитарная помощь: 0-800-408-911;
  • получение выплат при эвакуации: 066-285-62-90;
  • эвакуация тяжело больных и лиц с инвалидностью: 0-800-332-614;

Круглосуточная горячая линия:

  • 0-800-500-121;
  • 073-050-01-21.

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