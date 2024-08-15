Оккупанты под Покровском: власти призвали гражданских эвакуироваться
Враг почти подошел к Покровску Донецкой области. Гражданских призывают не медлить с эвакуацией. Об этом заявил начальник Покровской городской военной администрации (МВА) Сергей Добряк, сообщает РБК-Украина.
"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только чуть больше 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - сказал Добряк.
Глава МВА призвал гражданских не медлить и эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.
Как эвакуироваться в Донецкой области
Для эвакуации и других вопросов необходимо обратиться по горячей линии:
- эвакуация и гуманитарная помощь: 0-800-408-911;
- получение выплат при эвакуации: 066-285-62-90;
- эвакуация тяжело больных и лиц с инвалидностью: 0-800-332-614;
Круглосуточная горячая линия:
- 0-800-500-121;
- 073-050-01-21.