Зеленський закликав Раду ухвалити низку законів для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти, які урівняють в соціальних гарантіях бійців на Курщині разом з іншими військовими на передовій, дозволити надання громадянства іноземним добровольцям у ЗСУ та їхнім родинам, а також надати можливість позбавити державних нагород колаборантів та "зрадникам, які пішли на службу російській державі".

Про це Зеленський сказав﻿ у своєму зверненні.

"Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової" , – сказав президент.

Він продовжив: кожен воїн, який захизає Україну, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Зокрема, й легіонерів, які мають громадянство інших держав.

"Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв" , – сказав Зеленський.

Також депутати мають врегулювати питання трофейної зброї, яку українські військові здобувають у боях.

Серед іншого, президент закликав врегулювати можливість позбавлення державних нагород колаборантам і тим, хто перейшов на бік Росії.

"Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи" , – зазначив Зеленський.