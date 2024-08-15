Зеленский призвал Раду принять ряд законов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду принять законопроекты, которые уравняют в социальных гарантиях бойцов на Курщине вместе с другими военными на передовой, разрешить предоставление гражданства иностранным добровольцам в ВСУ и их семьям, а также предоставить возможность лишить государственных наград коллаборантов и предателей, которые пошли на службу русскому государству".

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.

"Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, участвующие в Курской операции, например, и участвующие во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой" , – сказал президент.

Он продолжил: каждый воин, защищающий Украину, заслуживает признания и максимальной поддержки. В частности, и легионеров, имеющих гражданство других государств.

"Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев" , – сказал Зеленский.

Также депутаты должны урегулировать вопросы трофейного оружия, полученного украинскими военными в боях.

Среди прочего президент призвал урегулировать возможность лишения государственных наград коллаборантам и тем, кто перешел на сторону России.

"Предатели, бежавшие в Россию после 24 февраля. Колаборанты, работающие на войну. Все преступники, которые пошли на службу российскому государству. Они должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально – да, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу" , – отметил Зеленский.

"И я прошу Верховную Раду Украины собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время", – добавил президент.