Верещук: Україна працює над створенням гумкордиру з Курської області до Сум

Віце-прем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що зараз іде робота над створенням гуманітарного коридора із Курської області РФ до Сум, повідомляє Лівий берег.

"Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум" , – написала вона.

Також Верещук додала, що є можливість гуманітарного коридору в бік Росії, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони.