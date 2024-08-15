Верещук: Украина работает над созданием гумкордира из Курской области в Сумы

Вице-премьер – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сейчас идет работа над созданием гуманитарного коридора из Курской области РФ в Сумы, сообщает Левый берег.

"Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы" , - написала она.

Также Верещук добавила, что есть возможность гуманитарного коридора в сторону России, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны.