Верещук: Украина работает над созданием гумкордира из Курской области в Сумы
Вице-премьер – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сейчас идет работа над созданием гуманитарного коридора из Курской области РФ в Сумы, сообщает Левый берег.
"Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы", - написала она.
Также Верещук добавила, что есть возможность гуманитарного коридора в сторону России, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны.
"Пока такого запроса пока не поступало", - отметила министер.