На Курщині з початку операції ЗСУ зникли мінімум 42 російських строковиків - росЗМІ

У Курській області від початку наступу Збройних сил України зникли щонайменше 42 російських строковиків.﻿ Про це пише Astra, повідомляє Цензор.НЕТ.

ASTRA вивчила понад 60 повідомлень про зникнення строковиків у Курській області та підтвердила особи 42 військових.

Зазначається, що усі вони служили в 488 полку військової частини 12721, дислокованої в Клинцях Брянської області.

Серед зниклих росіян, чиї особи підтвердило ЗМІ, є жителі Москви, Ростова-на-Дону, Новосибірської області, республіки Комі, Абакана, Липецької області, Бурятії та інших регіонів Росії.

Родичі зниклих російських солдатів розповіли, що інформації про їхнє місцеперебування немає ні у військовій частині, ні в Міноборони, ні в госпіталях і моргах.