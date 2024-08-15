На Курщине с начала операции ВСУ исчезли минимум 42 российских срочника - росСМИ
В Курской области с начала наступления Вооруженных сил Украины исчезли по меньшей мере 42 российских срочника. Об этом пишет Astra, сообщает Цензор.НЕТ.
ASTRA изучила более 60 сообщений об исчезновении срочников в Курской области и подтвердила личности 42 военных.
Отмечается, что все они служили в 488 полку воинской части 12721, дислоцированной в Клинцах Брянской области.
Среди пропавших россиян, чьи личности подтвердило СМИ, есть жители Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирской области, республики Коми, Абакана, Липецкой области, Бурятии и других регионов России.
Родственники пропавших российских солдат рассказали, что информации об их местонахождении нет ни в воинской части, ни в Минобороны, ни в госпиталях и моргах.