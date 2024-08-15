Лубінець заявив, що в більшості скарг на ТЦК порушення відсутні

У більшості звернень зі скаргами на порушення прав громадян з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які надходять до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, не було підтверджено таких порушень.﻿ Про це під час візиту у Житомир розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Укрінформ.

«З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не тільки права, а й обов’язки. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз’яснюємо громадянам, що там не було порушень» , - зазначив Лубінець.

За його словами, традиційно більшу кількість звернень уповноважений отримує по напрямку Національної поліції. Відповідно до процедури, омбудсмен відкриває провадження, надсилає всі звернення, отримує відповіді та приймає рішення, чи були порушені права.