Лубинец заявил, что в большинстве жалоб на ТЦК нарушения отсутствуют
В большинстве обращений с жалобами на нарушение прав граждан со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, поступающих к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, не были подтверждены такие нарушения. Об этом во время визита в Житомир рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ.
«Из того количества обращений, которые я получаю каждый день, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было обнаружено нарушение прав граждан Украины. Обществу нужно показывать, что есть не только права, но и обязанности. Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений», – отметил Лубинец.
По его словам, традиционно большее количество обращений уполномоченный получает по направлению к Национальной полиции. Согласно процедуре, омбудсмен открывает производство, посылает все обращения, получает ответы и принимает решение, были ли нарушены права.
«Если права были нарушены, я требую восстановить нарушенные права, провести превентивную работу, чтобы на будущее не было подобных случаев. Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом и ваши права не были нарушены», - добавил Лубинец.