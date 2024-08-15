Лубинец заявил, что в большинстве жалоб на ТЦК нарушения отсутствуют

В большинстве обращений с жалобами на нарушение прав граждан со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, поступающих к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, не были подтверждены такие нарушения. Об этом во время визита в Житомир рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ.

«Из того количества обращений, которые я получаю каждый день, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было обнаружено нарушение прав граждан Украины. Обществу нужно показывать, что есть не только права, но и обязанности. Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений» , – отметил Лубинец.

По его словам, традиционно большее количество обращений уполномоченный получает по направлению к Национальной полиции. Согласно процедуре, омбудсмен открывает производство, посылает все обращения, получает ответы и принимает решение, были ли нарушены права.