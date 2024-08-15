Німеччина розповіла, яке озброєння передасть Україні до грудня
До грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння, повідомляє Ліга.net.
Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.
Фройдінг анонсував, що до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:
- 2 Iris-T SLM;
- 2 Iris-T SLS;
- 10 зенітних установок ППО Gepard;
- керовані ракети до Iris-T;
- приблизно 30 танків Leopard 1A5;
- 400 броньованих машин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;
- 12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;
- 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;
- автоцистерна Zetros;
- вантажні автомобілі різних типів;
- автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);
- дрони різних типів;
- різні системи боротьби з дронами;
- штурмові гвинтівки та боєприпаси;
- медичне встаткування;
- польовий шпиталь.
Iris-T SLM – системи ППО середнього радіусу дії, працюють у радіусі до 40 км та на висоту до 25 км. Iris-T SLS - це системи малої дальності, які здатні збивати цілі на відстані до 10 км. і на висоті до 6 км.