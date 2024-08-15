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Німеччина розповіла, яке озброєння передасть Україні до грудня

Німеччина розповіла, яке озброєння передасть Україні до грудня
Фото: wikimedia.org

До грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

Фройдінг анонсував, що до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:

  • 2 Iris-T SLM;
  • 2 Iris-T SLS;
  • 10 зенітних установок ППО Gepard;
  • керовані ракети до Iris-T;
  • приблизно 30 танків Leopard 1A5;
  • 400 броньованих машин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;
  • 12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;
  • 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;
  • автоцистерна Zetros;
  • вантажні автомобілі різних типів;
  • автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);
  • дрони різних типів;
  • різні системи боротьби з дронами;
  • штурмові гвинтівки та боєприпаси;
  • медичне встаткування;
  • польовий шпиталь.

Iris-T SLM – системи ППО середнього радіусу дії, працюють у радіусі до 40 км та на висоту до 25 км. Iris-T SLS - це системи малої дальності, які здатні збивати цілі на відстані до 10 км. і на висоті до 6 км.

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