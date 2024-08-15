Німеччина розповіла, яке озброєння передасть Україні до грудня

До грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

Фройдінг анонсував, що до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:

2 Iris-T SLM;

2 Iris-T SLS;

10 зенітних установок ППО Gepard;

керовані ракети до Iris-T;

приблизно 30 танків Leopard 1A5;

400 броньованих машин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;

12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;

4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;

автоцистерна Zetros;

вантажні автомобілі різних типів;

автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);

дрони різних типів;

різні системи боротьби з дронами;

штурмові гвинтівки та боєприпаси;

медичне встаткування;

польовий шпиталь.

Iris-T SLM – системи ППО середнього радіусу дії, працюють у радіусі до 40 км та на висоту до 25 км. Iris-T SLS - це системи малої дальності, які здатні збивати цілі на відстані до 10 км. і на висоті до 6 км.